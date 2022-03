, quadriumviro del Genoa a Stelle&Strisce, ha concesso ieri sera una lunga intervista a TeleNord.Moltissimi i temi toccati dal dirigente, a cominciare dal futuro del club rossoblù: "È difficile raggiungere la salvezza, ma. La squadra sta giocando bene, le ultime partite avremmo potuto vincerle.. Io sto cercando una casa vista mare a Genova, quindi direi che voglio restare decisamente a portare avanti il progetto"."Vogliamo una società sostenibile,ma vogliamo anche aumentare i ricavi. Un obiettivo importante ènon è facile trovare il luogo adatto, ma stiamo valutando due o tre opzioni. parleremo col sindaco, ma la nostra intenzione è avere un centro sportivoportare il settore giovanile in cui vogliamo investire tanto., altrimenti non gli avremmo fatto un contratto così importante:ha fatto pochi punti. Abbiamo commesso un errore, inutile girarci intorno. Non lo sento da un paio di settimane, ma sono certo che darà una mano all'Ucraina in questo momento difficile:"."Cercavamo l'allenatore giusto per il Genoa e dobbiamo ringraziare Spors per la scelta.: anche a fine allenamento si è fermato in campo per spiegare qualcosa agli attaccanti., anche se ci vuole qualche tempo per capire il suo gioco. Sarà uno dei grandi allenatori del Genoa, resterà ancora con noi"."A gennaio abbiamo fatto un lavoro importante,non come la Juventus con Vlahovic, ma abbiamo speso tanto:Tutti i nostri giocatori sono arrivati a titolo definitivo:Nel caso di retrocessione,, che diventerà uno dei giocatori più importanti della Serie A".​Chiusura dedicata a Mimmo Criscito, prossimo a salutare Pegli: "È il nostro capitano, un giocatore importante per la storia del Genoa.sarà una scelta che dovrà fare pensando a tante cose, anche alla sua famiglia".