"Nessun cambio, siamo con il mister": con poche ma inequivocabili parole Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha negato qualsiasi possibilità di esonero ai danni di Alexander Blessin.



L'avvio di torneo a singhiozzo che sta caratterizzato il Grifone ha fatto allarmare parecchi tifosi, preoccupati soprattutto da un gioco che malgrado sia affidato a calciatori di alto livello appare tutt'altro che spumeggiante. Tanto che in molti già chiedono la testa del tecnico tedesco, ritenuto il principale artefice delle incertezze rossoblù.



Un'opinione che per quanto diffusa non è affatto condivisa dalla dirigenza, come ha continuato a spiegare al Secolo XIX lo stesso Blazquez: "Stiamo facendo autocritica tutti insieme per capire cosa dobbiamo migliorare, abbiamo tutte le carte in regola per centrare il nostro obiettivo“.