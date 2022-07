Giornata di conferenza stampa quest'oggi a Pegli per il General Manager del Genoa Johannes Spors.



Il dirigente rossoblù, ad un mese esatto dal via al campionato, ha spiegato ai giornalisti presenti obiettivi e intenti del Grifone in vista della prossima stagione: "Noi vogliamo tornare in Serie A. Sappiamo che sarà difficile per questo stiamo costruendo una squadra competitiva. Un gruppo di qualità che vada in un'unica direzione col mister".



Spors ha poi parlato più nello specifico del mercato rossoblù: "Tra arrivi e partenze siamo stati finora molto attivi. Con Coda, Ilsanker e Martinez abbiamo coperto alcune zone cruciali del campo e per il momento siamo soddisfatti. Ma sappiamo che il nostro lavoro non continuerà per tutta l'estate".



Al fianco del GM presente anche l'amministratore delegato del club, Andres Blazquez che ha parlato principalmente dei molti giocatori tornati a Pegli dopo i rispettivi prestiti: "Ci sono due o tre giocatori che ci hanno molto sorpreso e che non ci aspettavamo venissero in ritiro, ma sicuramente lo faranno. Abbiamo una squadra più forte di quanto pensassimo, ma ci sono ancor 3/4 settimane per fare le scelte definitive".