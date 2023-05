Nel corso dell'assemblea degli azionisti del Genoa tenutasi ieri nei locali del Ferraris, l'amministratore delegato dei rossoblù Andres Blazquez ha fatto il punto sugli obiettivi futuri del club. A cominciare dal nodo allenatore: "Per quanto ci riguarda Gilardino è confermato. Lo ripetiamo da mesi e da parte nostra non è cambiato nulla".



Se sul fronte panchina non c'è da attendersi novità, diverso è invece il discorso relativo alla questione stadio: "Abbiamo un dialogo aperto con il Comune e anche con gli altri soggetti che usufruiscono della struttura. La nostra volontà resta quella di proseguire la trattativa e di arrivare a risultati concreti in breve tempo".



In attesa degli sviluppi sulla questione Ferraris, alcune modifiche strutturali, come l'abbattimento delle barriere che separano il campo dalle due gradinate, potrebbero essere messe in atto già nel corso della prossima stagione agonistica. A confermarlo è stato, durante la stessa assemblea, il direttore generale rossoblù, Flavio Ricciardella.