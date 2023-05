Neppure il tempo di smaltire la sbornia post-festa promozione che per il Genoa è già tempo di guardare al futuro.



Un futuro che secondo l'amministratore delegato del club, Andres Blazquez, deve far dormire sogni tranquilli ai tifosi del Grifone: “I tifosi devono aspettarsi una squadra competitiva - ha assicurato il dirigente a Sky Sport - anche se ancora tanto lavoro da fare e da sistemare a livello societario, ma questa è la vittoria di tutti, della società, sono le basi per costruire il futuro e continueremo a lavorare in modo serio. Anche per lo stadio”.





A guidare i rossoblù anche in massima serie ci sarà colui che qui li ha riportati: "Fin dal primo giorno Gilardino ha portato la consapevolezza di poter raggiungere l’obiettivo - ha aggiunto Blazquez - Ha lavorato seriamente, ogni partita, assieme al gruppo e lo ha fatto diventare più forte. Abbiamo capito subito che sarebbe stato un grande allenatore e gli dobbiamo tanto per quello che ha fatto”.