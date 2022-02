Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la gara con la Salernitana:



"Nel primo tempo il problema è stato creare le occasioni una volta recuperata la palla, poi dopo il vantaggio siamo riusciti a rilassarci. Sono soddisfatto della prima frazione. Quindi è arrivato il pareggio, in una situazione di gioco deplorevole. Se avessimo segnato il secondo gol, avremmo certamente vinto la partita, è un peccato".



POLEMICHE DESTRO - Vorrei rivedere l'azione del rigore negato a Destro, mi è sembrata una situazione molto plateale, poteva essere ricontrollata. Ma questo è solo il mio punto di vista. Destro ha qualità nell'area di rigore, ma deve lavorare per la squadra con i suoi movimenti. Abbiamo bisogno della velocità delle ali nei mezzi spazi. Odio i pareggi, giocheremo sempre per i tre punti".