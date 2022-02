Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, parla a Dazn dopo il pareggio interno con la Salernitana: "Dobbiamo fare guerra a tutti, il campionato è ancora lungo e ci sono ancora 39 punti a disposizione. Nel finale mi sono abbassato per dare copertura difensiva e consentire ai giocatori di qualità di attaccare e cercare il secondo gol, erano saltati gli schemi e volevamo vincere a tutti i costi. Siamo molto dispiaciuti, siamo stati puniti da un episodio proprio al termine del primo tempo e sono cose che rischi di pagare quando ti trovi in fondo alla classifica. Abbiamo un allenatore che ci ha rianimato, credo che lo stadio pieno e il sostegno del pubblichino certifichino che ogni tifoso genoano abbia capito che lo spirito è cambiato e che il nostro atteggiamento è positivo e propositivo. La prossima settimana ci sarà un altro scontro diretto col Venezia, qui in casa possiamo contare sulla forza della nostra gente e insieme possiamo tentare di difendere la categoria. Dispiace non aver battuto la Salernitana, ma guardiamo avanti e non abbattiamoci".