Sono ore di riflessione in casa Genoa dopo la sconfitta subita nel pomeriggio in casa del Perugia.



Il quarto risultato negativo di fila, arrivando dopo due pareggi interni e un altro KO in trasferta, potrebbe rappresentare il capolinea dell'avventura in rossoblù di Alexander Blessin. La dirigenza sta infatti meditando sulla posizione del tecnico tedesco, la cui permanenza in panchina mai come in questo momento è fortemente in dubbio.



In caso di esonero il candidato numero uno a prendere il posto sembra essere Aurelio Andreazzoli, vecchia conoscenza del Grifone avendolo guidato con non troppa fortuna nei primi due mesi della stagione 2019-2022.