Alexander Blessin è pronto a tornare in sella.



L'ex allenatore del Genoa, esonerato lo scorso dicembre e sostituito con Alberto Gilardino, sarebbe ad un passo dal trovare l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, club belga giunto terzo nell'ultimo campionato e partecipante alla prossima Europa League. Ne dà notizia Telenord.



Per il tecnico tedesco si tratterebbe di un ritorno in Jupiter League, torneo in cui ha già allenato l'Ostenda tra il 2020 e il 2022, prima di approdare al Grifone.



L'eventuale rientro in Belgio di Blessin permetterebbe al Genoa di risparmiare il milione di euro netto che il club deve garantire al 50enne di Stoccarda per l'anno residuo del contratto in scadenza a giugno 2024.