Un nome nuovo per il centrocampo del Genoa viene accostato in queste ore al club rossoblù.



Nel suo tentativo di regalare a mister Alberto Gilardino un reparto mediano d'esperienza e sostanza, in grado di reggere l'urto con il ritorno in Serie A del club più antico d'Italia, la dirigenza ligure avrebbe posato i propri occhi anche su Josuha Guilavogui, 33enne francese in scadenza di contratto con il Wolfsburg.



Cresciuto nel Saint-Etienne, Guilavogui ha vestito in passato anche i colori di Atletico Madrid e Bordeaux. Per caratteristiche tecniche e fisiche da giovane veniva spesso accostato a Patrick Vieira.



A riportare l'interesse del Genoa per il giocatore è Sky Sport.