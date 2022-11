Alexander Blessin è ancora ufficialmente l'allenatore del Genoa.

A quasi 24 ore di distanza dalla bruciante e pesante sconfitta patita dal Perugia, fanalino di coda della Serie B, in casa rossoblù il futuro della panchina resta nebuloso. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa dalla dirigenza, divisa tra chi vorrebbe dare il ben servito al tecnico tedesco e chi invece pare convinto di riservargli un'ulteriore possibilità.



Nel frattempo, come detto, Blessin si è recato regolarmente a Pegli per dirigere il primo allenamento della settimana del Grifone. Un atto dovuto visto lo stato delle cose che non pare anticipare nessuna delle possibili mosse della società.



Le percentuali di un esonero restano altissime con Nenad Bjelica, ex tecnico croato dello Spezia, che intanto sembra aver superato Aurelio Andreazzoli nella corsa a possibile sostituto di Blessin.