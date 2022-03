E’ già vigilia di campionato in casaI rossoblù sono infatti attesi domani sera dall’impegno casalingo con il Torino, nell’anticipo del 30° turno di Serie A.Nel presentare la gara con i granata del grande ex Ivan Juric,non nasconde l’esigenza dei suoi di conquistare quella vittoria che in termini assoluti manca dallo scorso 12 settembre e che in casa non arriva addirittura da undici mesi:, come sostiene il nostro presidente. Si dice da un po’ ma la verità è che a questo punto tutte lo sono per noi”.Cosa serve per vincere domani? “Le ultime due o tre partite abbiamo fatto molto bene con la palla al piede. So che Juric ha lavorato con Gasperini e conosco già il suo modo di interpretare le gare, un po’ come fa l’Atalanta.Sarà una partita durissima contro una squadra forte, che sa occupare bene il campo. Servirà qualità nei duelli uno contro uno”.Cambierà qualche uomo rispetto a Bergamo? “Il bello è che adesso avremmo di nuovo a disposizione alcuni giocatori forti che si metteranno al servizio della squadra.. L’importante è che come contro l’Atalanta tutti diano il massimo e aiutino la squadra”.Tutti parlano bene di Blessin e del Genoa. E’ un bene o un male?E’ sempre bello quando gli avversari ci fanno i complimenti dopo la gara, è una ricompensa per tutti noi. Però dobbiamo dimostrare sul campo che i complimenti sono meritati”.Rispetto a Bergamo, il Genoa ritroverà diversi indisponibili, ma“Tutti gli infortunati sono giocatori importanti per noi e mi sincero sempre delle loro condizioni. Spero di recuperarli presto ma l’importante è che chi li sostituisce lo faccia al meglio, come è sempre avvenuto finora. Da quando sono arrivato solo due volte ho utilizzato la stessa linea difensiva, ma non mi sono mai lamentato. Cerco semplicemente di fare il meglio con chi ho a disposizione”.Come si ferma Belotti? “, molto potente, in grado di utilizzare molto bene il suo corpo per difendere la palla, soprattutto in area. So che viene da un infortunio e penso che con noi non giocherà per tutti e 90 i minuti. Noi comunque dobbiamo sempre difendere da squadra”.Che situazione arbitrale si aspetta dopo le lamentele del Toro per la gara con l’Inter? “Dopo la partita ci si arrabbia spessoanche se è dura farlo. Recriminare non serve a nulla. Anche gli arbitri sbagliano, il Var lo può aiutare e spesso lo fa.”.Situazione in attacco. Chi giocherà là davanti? “. Ma deve ancora riprendere la piena condizione. Però sono contento di averlo di nuovo a disposizione.”.