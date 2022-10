Soddisfatto dal risultato, non del tutto del gioco espresso. Al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal suo Genoa contro la Spal Alexander Blessin ha commentato così la prova offerta dai rossoblù: "Stasera non è stata per noi la migliore prestazione dell'anno, soprattutto in attacco. Nel primo tempo abbiamo dominato con un 70% di possesso palla. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare ma le abbiamo fallite tutte. Siamo stati attenti in fase difensiva ma siamo stati poco lucidi in quella offensiva. Sono comunque contento del passaggio del turno e poter giocare all'Olimpico contro la Roma. Anche perché vincere è sempre importante. Ora concentriamoci però sulla prossima partita contro la Ternana".



Blessin ha poi risposto a chi gli chiedeva se in futuro sarà possibile vedere giocare assieme Puscas e Coda: "Schierare due attaccanti è sempre una soluzione. Devo anche vedere in settimana chi si allena bene e chi meno bene. Mi è piaciuto anche come abbiamo giocato a Cosenza per esempio. Abbiamo 29 giornate da giocare quindi ci sarà la possibilità di vedere entrambi in campo".