Ecco uno stralcio della conferenza stampa di Alexander Blessin, allenatore del Genoa, prima della gara contro il Cagliari:





"Domani sarà una partita da sei punti, durante la settimana si è vista l'attenzione nei giocatori, in noi, nello staff, l'attenzione sale automaticamente. Sarà una partita importantissima. Dobbiamo trovare la via giusta con l'attenzione giusta, dobbiamo essere concentrati ma non esagerare. Se tu la metti troppo sulla testa può anche bloccare i ragazzi. Bisogna avere una via di mezzo: concentrazione ma non pensare troppo perché rischiamo di bloccarci. Si possono perdere partite contro squadre fortissime come Milan, Lazio o anche a Verona ma ciò che mi porta positività è la sfida di San Siro dove abbiamo creato. Contro il Milan abbiamo lottato nel modo giusto come fatto nelle prime otto partite".