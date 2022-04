Alexander Blessin, tecnico del Genoa, commenta a Dazn la pesante sconfitta con la Lazio: "Quattro gol sono troppi. Secondo me su Piccoli era fallo, ho sentito che dire che fosse fuori area, quindi era punizione e non rigore ma dal mio punto di vista era espulsione. E' la quinta volta che ci capitano situazioni così, i miei calciatore sono condizionati e per questo concediamo gol stupidi. Abbiamo continuato ad arretrare lasciando spazio alla Lazio. Il secondo gol prima dell'intervallo ci ha fatto male. Non si devono concedere queste reti. Pochi gol fatti? Dobbiamo riuscire a concretizzare le occasioni, ci manca il killer instinct. Oggi abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio. Pensiamo alla prossima partita, ieri il Cagliari ha perso: abbiamo ancora sei pertite per rimetterci in carreggiata".