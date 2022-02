Alexander Blessin è il secondo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008). Il pareggio di stasera contro l'Inter per 0-0 proietta il tedesco in testa a questa speciale graduatoria, e l'"occasione" di superare il collega attualmente al Bologna arriverà la prossima settimana sempre in casa contro l'Empoli.