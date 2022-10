E' un Alexander Blessin comprensibilmente soddisfatto quello che al termine del bel successo del suo Genoa sul Cosenza si presenta davanti ai microfoni: “Sono molto contento del risultato perché credo che sia meritato. Abbiamo faticato nei primi venti minuti poi però abbiamo alzato i ritmi e iniziato abbiamo iniziato a giocare. E nella ripresa abbiamo fatto una gran bella gara: sono fiero della squadra. È stata una prova di forza perché il Cosenza non ci lasciava spazi ma siamo riusciti lo stesso a portarla a casa".



Sollecitato dai giornalisti presenti, Blessin ha preferito non esprimersi riguardo all'operato della squadra arbitrale, rea di aver causato l'ingiusta espulsione di Bani e di aver concesso un rigore molto generoso al Cosenza: "Non commento” è stata la laconica risposta del tecnico.