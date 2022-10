Il suo ingresso in campo, ad inizio ripresa, ha letteralmente cambiato volto al Genoa, contribuendo alla rimonta vincente sulla Ternana.



In molti tuttavia si sono chiesti per quale motivo Kevin Strootman sia stato impiegato da Alexander Blessin soltanto a gara in corso. A spiegarne le ragioni ha provveduto lo stesso tecnico tedesco nel post-partita: "Kevin ha avuto una vigilia difficile, lo abbiamo lasciato andare a casa per prendersi cura del padre che non sta molto bene, è ricoverato in ospedale. Io ho perso mio padre due anni fa e so cosa significa una cosa del genere. La famiglia viene sempre prima di tutto. Venerdì sera Kevin è tornato con noi e ci ha detto che voleva dare una mano alla squadra".



E la mano alla squadra Strootman l'ha dato eccome...