Il ritorno dinella Marassi rossoblù, avvenuto ieri sera a margine della sfida di Coppa Italia tra il Genoa e la Spal, ha emozionato non poco il popolo rossoblù.Ma anche lo stesso ex centravanti argentino è rimasto profondamente colpito dall'affetto rivoltogli dai suoi vecchi tifosi. Come lui stesso ha avuto modo di spiegare pubblicando quest'oggi un post sulla propria pagina Instagram: "Che atmosfera ieri sera al Ferraris!. Un grande in bocca al lupo per il proseguimento della stagione… a presto!".