ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno in Cin seguito alla vittoria contro la Spal:"Sì. Non è stata la migliore prestazione nella fase offensiva. Abbiamo dominato nel primo tempo con il 70% di possesso palla. Nel secondo tempo siamo mancati nel secondo gol, abbiamo avuto occasioni. Siamo stati attenti nella fase difensiva, siamo stati poco lucidi nella fase offensiva. Sono contento del passaggio del turno, di giocare all'Olimpico contro la Roma. Ora concentriamoci sulla prossima partita contro la Ternana"."E' stata la cosa più importante, dare minutaggio a chi ha giocato meno. La prestazione è stata buona, sono contento di questo. Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo un gruppo piccolo attualmente"."E' sempre molto importante vincere non solo per l'autostima. E' importante avere questa mentalità vincente ai ragazzi. Se riusciamo a mettere organizzazione in campo otterremo il successo. Allo stesso tempo non abbiamo raggiunto nulla. Vincere aiuta a vincere. E' importante che si veda anche la crescita della squadra"."E' importante per il nostro gioco dare al portatore di palla più soluzione. Nel primo tempo abbiamo giocato meno in profondità e più sulla trequarti. Abbiamo tanti giocatori che sanno gestire il possesso palla ma dobbiamo lavorare ancora"."Sono contento della sua prestazione. E' rientrato dopo tre settimane. E' entrato subito bene in partita, ci sono state due o tre occasioni in fase di non possesso dove è mancato di lucidità ma sono molto contento"."E' sempre una soluzione giocare con due attaccanti. Devo anche vedere in settimana chi si allena bene e chi meno bene. Mi è piaciuto anche come abbiamo giocato a Cosenza per esempio. Abbiamo 29 giornate da giocare quindi ci sarà la possibilità di vedere entrambi in campo".