Alexander Blessin, il tecnico del Genoa, è intervenuto a Dazn dopo lo 0-0 contro l'Atalanta.



"Ho usato le stesse parole che ho usato dopo le precedenti partite. Abbiamo giocato bene, li abbiamo tenuti lontani dalla nostra porta. Siamo compatti, ci comportiamo bene e abbiamo offerto un bello spettacolo. Le occasioni migliori le abbiamo avute noi, con Destro e Frendrup. Sono orgoglioso della squadra. Non posso fare nulla sul passato, sono qui ora e amo questo club, Vogliamo vincere, non giochiamo passivi e i giocatori meritano di più. Le vittorie arriveranno se continuiamo su questa strada. Amiri? Il problema è trovare la strada giusta per il gol, lui ha avuto un virus nei giorni scorsi e non aveva i 90' nelle gambe. Ha qualità".