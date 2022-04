Si fa sempre più tuortosa la strada del Genoa verso la salvezza. I rossoblù hanno perso 0-1 col Verona e rimangono bloccati al terz'ultimo posto, -3 dal Cagliari. Primo ko per l'allenatore Blessin: "La sensazione non è buona, non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo perso. Nel primo tempo non c'è stato ritmo - ha detto in conferenza stampa - abbiamo perso l'80% dei duelli e gli abbiamo regalato il gol. Ma sono soddisfatto della reazione nella ripresa. Mi chiedo se in settimana abbiamo lavorato bene, ma ora guardiamo avanti.