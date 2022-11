Il tecnico del Genoa, Alexander Blessin, ha parlato della sfida che attende questa sera i suoi ragazzi sul campo della Reggina, non nascondendo le difficoltà della trasferta in terra calabrese: "Affronteremo una buona squadra con ottime qualità soprattutto in attacco. Del resto la Serie B è un campionato molto equilibrato e non è mai scontato giocare e vincere con nessuno. Noi dobbiamo dare sempre il massimo e sono convinto che possiamo vincere contro chiunque. I ragazzi li ho visti molto motivati e stanno dando il massimo in ogni allenamento".



Tra i dubbi di formazione che assillano l'allenatore tedesco c'è anche il ballottaggio per la titolarità dei pali tra lo spagnolo Josep Martinez, sempre presente nei primi 10 incontri stagionali, e il croato Adrian Semper, in campo sabato scorso contro il Brescia: "Scegliere tra loro due non è mai semplice. Martinez ha avuto dei problemi ma ormai da qualche giorno è rientrato nel gruppo. Preferisco non dire altro".