Malgrado la fiducia che la dirigenza del Genoa continua a nutrire nei confronti di Alexander Blessin dopo il vistoso rallentamento subito dal Grifone nelle ultime tre giornate cominciano a circolare voci sempre più insistenti di possibili sostituti del tecnico tedesco.



Il nome più gettonato è senza dubbio quello di una vecchia conoscenza rossoblù, quel Aurelio Andreazzoli già sulla panchina ligure per un paio di mesi nella sfortunata prima parte della stagione 2019-20. L'allenatore di Massa, dopo aver guidato lo scorso anno l'Empoli ad una tranquilla salvezza in Serie A, è attualmente libero e potrebbe accettare di buon grado la possibilità di riscattare il negativo precedente di tre anni fa. Libero da vincoli professionali è anche Leonardo Semplici, allenatore ciclicamente accostato al Genoa ma mai realmente sbarcato a Pegli. Derubricando alla categoria 'fantasie' i rumors che vorrebbero un sondaggio nei confronti dell'ex Sampdoria Claudio Ranieri, l'ultimo nome in lista è quello di Serse Cosmi, altro tecnico con un passato al Grifone che proprio nelle scorse ore ha rescisso il contratto che lo legava ai croati del Rijeka.



Ad ogni modo, ognuno di questi profili appare come detto al momento poco più che un'ipotesi, eventualmente realizzabile soltanto qualora i membri della 777 Partners decidessero di silurare Blessin. Cosa che almeno per un paio di settimane difficilmente avverrà.