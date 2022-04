Vincere e basta. La gara di domenica contro il Cagliari avrà un solo risultato utile per il Genoa, che per continuare a cullare speranze di salvezza dovrà necessariamente strappare i tre punti ai sardi.

Per farlo, però, sarà indispensabile segnare, invertendo quella tendenza che vede nel Grifone il peggior attacco del torneo in corso.



Tra le contromisure studiate da herr Blessin per risolvere il mal di gol dei suoi potrebbe anche esserci una modifica tattica. Il tedesco starebbe infatti pensando a un cambio del 4-2-3-1 fin qui utilizzando nella sua parentesi rossoblù. L'idea è quella di affiancare al centravanti una seconda punta, in modo da garantire più peso e più presenza nell'area avversaria. I candidati a vestire tali panni sarebbero Mattia Destro, in vantaggio sull'evanescente Piccoli che lo ha sostituito nelle ultime due uscite, e Caleb Ekuban.