Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha commentato così l'amaro pareggio di Venezia ai microfoni di Dazn: "Dopo la partita sono andato dai nostri tifosi per ringraziarli del supporto che ci hanno dato durante tutta la partita, mi è venuta la pelle d'oca nel vederli cantare in quel modo. Sarebbe servito un pizzico di fortuna in più per evitare il pareggio oggi, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo sbagliato qualcosa sulle seconde palle nel primo tempo, ma ho visto una buona mentalità soprattutto negli ultimi venti minuti. Nell'occasione di Yeboah, pensavo il pallone stesse entrando... È il quarto pareggio, accettiamo il risultato, dobbiamo continuare a lavorare duramente. La salvezza? Fin quando l'aritmetica non ci condanna, noi dobbiamo crederci perché in questo campionato tutte le squadre possono vincere tutte le partite in cui partono sfavorite. Gudmundsson? Ci dà velocità, imprevedibilità, ma deve crescere nel killer instinct in area".