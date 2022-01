Alexander Blessin, nuovo allenatore del Genoa, parla a Sky: "Il mio calcio è ad alta velocità, fatto di pressing e mentalità. Il Genoa per me significa tradizione, è un grande club, 9 volte campione d'Italia e con tifosi pazzeschi e questo lo rende fantastico. Come si esce da questa situazione di classifica? Tutti insieme, per ottenere il meglio da ogni situazione che affrontiamo. Per ora non abbiamo niente da perdere, per questo servirà la mentalità giusta per recuperare. Dai miei giocatori voglio vedere questo, mentalità e desiderio di giocare in un certo modo, dobbiamo essere dei brutti avversari per le altre squadre. L'Udinese? Ogni gara è importante, noi vogliamo questi 3 punti. Voglio vedere grinta e mentalità, aggressività in ogni momento. Forza Genoa".