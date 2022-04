Neanche il tempo per metabolizzare la sua prima sconfitta sulla panchina del Genoa che perè già ora di guardare alla prossima sfida.Domenica a Marassi arriverà la Lazio e per il tecnico tedesco l'incrocio con i biancocelesti rappresenta un'occasione per riscattare lo scivolone di Verona anche grazie al supporto dei tifosi: "- ha scritto Blessin sul proprio profilo Instagram -come sempre. Grazie"