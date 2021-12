Potrebbe essere Aleksej Miranchuk il primo rinforzo del Genoa di Andriy Shevchenko.



L'ormai prossimo arrivo di Jeremie Boga all'Atalanta costringerà l'attaccante russo a fare le valigie per ritagliarsi un po' di spazio altrove. Da tempo sulle sue tracce c'è il Grifone del tecnico ucraino, convinto che l'ex Lokomotiv Mosca possa rappresentare uno degli elementi ideali per permettergli la transizione dall'attuale 352 al 433 più consono ai suoi ideali tattici.



Lo sbarco in rossoblù di Miranchuk potrebbe tuttavia non avvenire In tempi rapidi. Nelle prossime settimane Boga sarà infatti impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, motivo che potrebbe spingere Gian Piero Gasperini a rinviare la partenza del ventiseienne moscovita a fine gennaio.