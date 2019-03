E' il Bologna ad aggiudicarsi la 71^ edizione della Coppa Carnevale. Allo stadio Alberto Picco della Spezia la squadra di Emanuele Troise ha avuto la meglio sul Genoa al termine di una maratona decisa soltanto al quattordicesimo calcio di rigore. Decisiva la parata di Thomas Fantoni sul tiro di Leon Petrovic dopo che i tempi regolamentari e quelli supplementari si erano chiusi sull'1-1. Per i felsinei si tratta del secondo titolo nel torneo, a 52 anni dall'ultima volta. Sfuma invece per i liguri, proprio sotto gli occhi del presidente Enrico Preziosi, l'opportunità di festeggiare la terza vittoria nel Viareggio dopo quelle del 1965 e del 2007.



LA CRONACA - Più Bologna che Genoa nella prima frazione di gioco quando i felsinei si mostrano più propositivi degli avversari, sfiorando il vantaggio in almeno quattro occasioni. La prima capita sulla testa di Koutsoupias ma trova la risposta in angolo di Raccichini; la seconda è per Rabbi che non finalizza una bella iniziativa di Stanzani; la terza è il diagonale di Visconti che, al termine di una rapida ripartenza collettiva, lambisce il palo sinistro del Grifone. Poco prima del riposo ancora Koutsoupias, fuori di poco, e Mazza, respinto dai piedi di Raccichini, non sfruttano due buone opportunità in sequenza. Dall'altra parte i pericoli arrivano soprattutto da Bianchi, che al 10' impegna i pugni di Fantoni, sulla cui ribattuta Cleonise non inquadra lo specchio, e a metà tempo raccoglie di testa un cross da destra di Karic non centrando però il bersaglio.



I GOL - Per il centravanti genoano si tratta comunque delle prove generali in vista del gol con il quale sblocca la sfida ad inizio ripresa. Una rete davvero pregevole quella del numero 9 ligure che dopo aver ricevuto in area un cross basso di Cleonise elude l'intervento del difensore emiliano con una ruleta seguita da un destro fulmineo che fa secco Fantoni. Punito nonostante una buona prova, il Bologna fatica a reagire. A dargli la scossa ci prova il neoentrato Krastev che alla mezzora sfiora il pari con un imperiosa inzuccata che finisce alta sopra la traversa. Quando tutto sembra perduto gli emiliani trovano il gol che vale i tempi supplementari. L'autore è Alex Cossalter il cui tiro-cross beffa l'intera retroguardia genovese, portiere compreso, insaccandosi in fondo alla rete. SUPPLEMENTARI - L'appendice di mezzora regala solo l'emozione di un colpo di testa del genoano Ventola che termina a lato e di un tiro strozzato del bolognese Krastev sul tramonto del primo tempo. Poi le due squadre, stremate anche per via delle sette gare giocate nell'arco di appena due settimane, pensano più a risparmiare preziose energie in vista dell'inevitabile epilogo dal dischetto.



RIGORI - La lotteria degli undici metri viene inaugurata dall'errore di Cossalter che centra in pieno la traversa. Uno sbaglio pareggiato dalla prima prodezza tra i pali di Fantoni che mura il tentativo di Adamoli. I successivi undici tiri, sei da parte del Bologna e cinque per il Genoa, vanno tutti a segno. Ci pensa quindi nuovamente Fantoni a salire sugli altari della cronaca neutralizzando la conclusione di Leon Petrovic e regalando ai suoi la gioia di un grande successo. Per il Grifone la consolazione arriva dal premio speciale Golden Boy assegnato al suo capitano Flavio Bianchi.