Genoa-Bologna, sfida sul campo e... su console: prima della partita del Ferraris si sfideranno il nuovo player del Grifone Woski99 e il gamer dei felsinei Barba_21.



Il comunicato del Genoa:



"La galassia dell’intrattenimento a corredo del match-day è in costante espansione. E una delle stelle più luminose è sicuramente quella degli Esports. Le competizioni virtuali che simulano, nel caso del calcio, le partite vere e proprie. Videogame per professionisti. Il Grifo, com’è tradizione, si è mosso in anticipo rispetto ad altre piazze. E’ già passato del tempo dalla prima amichevole “joystick alla mano”: quella contro il Levante. E ora il nuovo Pro Player rossoblù, Woski99, affronterà l’E-gamer del Bologna Barba_21 nel prepartita al Ferraris. In attesa delle competizioni ufficiali, come la Serie A eSports. Il torneo parallelo al campionato che le squadre affronteranno con i rispettivi giocatori da console. Un’usanza che ha preso campo in diverse nazioni".