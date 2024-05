Genoa-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Due anni fa, di questi tempi, la gara conclusiva di Serie A trarappresentava il commiato al massimo torneo del Grifone, fresco di matematica retrocessione in B. Domani alle 20.45 liguri e felsinei si ritroveranno nuovamente gli uni di fronte agli altri sul prato verde di Marassi nell'ultimo turno di campionato ma questa volta per entrambe le tifoserie il clima sarà quello della festa. Genoa e Bologna sono infattie se gli emiliani devono ancora smaltire le sbornie accumulate dopo la storica qualificazione in Champions League ma inseguono il sogno di chiudere il campionato al terzo posto, i genoani desiderano blindare l'undicesima piazza per salutare al meglio un'annata sportiva che potrebbe consegnarli il titolo virtuale di miglior neopromossa d'Europa.

Se il morale delle due squadre è simile, opposta è la situazione dei due tecnici. Alberto Gilardino ha appena rinnovato ufficialmente il proprio vincolo contrattuale con il club più antico d'Italia; Thiago Motta, al contrario, ha annunciato che quella di domani sarà la sua ultima gara con il Bologna. Sul fronte formazioni, dando spazio a chi ne ha avuto meno., invece,Fuori De Winter per infortunio, al centro della difesa del Grifone potrebbe tornare dopo quasi un mese l'ex di turno, guidando un reparto che farà da scudo a, preferito tra i pali a Martinez. In mediana possibile chance dal primo minuto per Thorsby e Strootman, con quest'ultimo al passo d'addio. In attacco Gudmundsson, subentrato nella ripresa con la Roma domenica scorsa, tornerà a fare coppia con Retegui. Recuperati, ma solo per la panchina, iNel Bologna sarà ancoraa sostituire Zirkzee là davanti mentre sulla trequarti potrebbe esserci spazio sia perche perIn difesa possibile spazio per Soumaoro (altro ex) e De Silvestri, con Ravaglia a sostituire Skorupski in porta.

La gara verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky Sport ai canali 202, 213 (in 4K) 249 e 251 del satellite 473 e 483 del digitale terrestre. Sarà possibile vederla anche in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast tramite app Dazn e Sky.(3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Cittadini; Sabelli, Thorsby, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Retegui. All. A. Gilardino.

(4-1-4-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Soumaoro, Calafiori; Freuler; Orsolini, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Castro. All. T. Motta.di Messina; Assistenti; IV UfficialeVAR; AVAR