Prosegue la ricerca da parte del Genoa di un difensore centrale con il quale sistemare definitivamente il pacchetto arretrato di Rolando Maran.



Svaniti ormai quasi certamente sia Andrea Ranocchia che Juan Jesus, la dirigenza rossoblù sembra ora aver ristretto la lista dei candidati a due soli nomi: quelli di Sebastiano Luperto del Napoli e di Kevin Bonifazi della Spal.



Due profili simili per età ma agli antipodi per tipo di investimento. Il primo infatti arriverebbe in prestito con una formula da stabilire, anche se la volontà del club di De Laurentiis appare quella di non perdere del tutto il controllo sul giocatore; il secondo partirebbe da Ferrara soltanto a titolo definitivo e per una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro. Un investimento importante per un Grifone che fin qui ha operato sul mercato praticamente senza sborsare un centesimo. Bonifazi però intriga più di Luperto e non è da escludere che una parte dei soldi ricavati dal ritorno di Pinamonti all'Inter Preziosi decida di investirli proprio sul 24enne di Rieti.