Sulle sue tracce nelle ultime settimane si sono mossi alcuna una mezza dozzina di club. Ma adesso la lotta per aggiudicarsene le prestazioni sembra essersi ridotta a un ballottaggio tra Genoa e Palermo.



Oggetto del contendere è il cartellino di Aljosa Vasic, 22enne centrocampista offensivo italo-serbo di proprietà del Padova, protagonista di una straordinaria stagione in Serie C, dove ha messo a segno 8 reti e 4 assist in 35 partite.



I rossoblù, che per primi hanno messo gli occhi sul giocatore, avrebbero già raggiunto l'accordo contrattuale con il ragazzo ma non hanno ancora l'ok della società patavina. E proprio sfruttando questo aspetto i rosanero proveranno a beffare il Grifone.



Ne dà notizia il Corriere dello Sport.