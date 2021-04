A quindici giorni di distanza dalla sua uscita dall'ospedale di Rio de Janeiro, dove era stato a lungo ricoverato a causa di una pesante infezione da coronavirus, l'ex terzino del Genoa Claudio Branco ha voluto ringraziare coloro che gli sono stati vicino recapitando un video diffuso dal canale tematico della società ligure: "Ho passato un po' di difficoltà per il Covid - ha detto il brasiliano - ma adesso sto bene. Dio è grandissimo. Volevo dire grazie per le preghiere che hanno speso per me tutti i tifosi del Genoa e tutti gli italiani. Tra poco arriverò a Genova a mangiare un piatto di mandilli al pesto. Un bacione a tutti".



Immediata e puntuale, direttamente da Pegli, è giunta la risposta del tecnico rossoblù Davide Ballardini: "Ho saputo che sei stato bravissimo a vincere questa battaglia con il Covid e voglio farti un invito: vorrei averti qui con noi così potrai insegnare ai nostri giocatori come battere le punizioni, perché noi bene come te non le sappiamo tirare. Ti aspettiamo, un abbraccio forte".