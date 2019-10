Genoa-Brescia è la partita che conclude il programma del sabato della nona giornata di Serie A. Thiago Motta farà il suo esordio da tecnico dei rossoblù dopo l'esonero di Andreazzoli e alla prima si trova di fronte il Brescia di Mario Balotelli e Sandro Tonali, reduce dal pareggio senza gol contro la Fiorentina.



Ecco alcune curiosità statistiche sulla partita fornita da Opta:



Nell'era dei tre punti a vittoria, il Genoa ha vinto tre delle quattro sfide di Serie A contro il Brescia (1N), tenendo la porta inviolata in tre occasioni. Il Genoa ha perso solo una delle nove sfide interne di Serie A contro il Brescia (1-2 nel 1931) - completano il bilancio sette successi rossoblù e un pareggio.



Il Genoa ha subito 20 gol in queste prime otto giornate di campionato: è il record negativo di reti incassate per il Grifone nella sua storia dopo i primi otto turni di Serie A (in precedenza era al massimo arrivato a 18 nel 1957/58 e nel 1939/40). Il Genoa ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N), tante sconfitte quante quelle nelle precedenti nove gare interne (3V, 4N).



Il Brescia ha tenuto la porta inviolata in tre incontri in questa Serie A, compreso il più recente, contro la Fiorentina; in caso non subisse gol contro il Genoa potrebbe eguagliare il suo record di clean sheet dopo le prime otto gare stagionali nella massima serie (quattro, stabilito nel 1966/67 e nel 1992/93). Il Brescia ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 gare esterne nella competizione (9N, 14P).



Sono 13 le reti incassate dal Genoa nei secondi tempi di questa Serie A, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra nella ripresa. Tra le 15 squadre presenti in tutti gli ultimi quattro campionati di Serie A (dal 2016/17 ad oggi) il Genoa è quella che ha vinto meno partite (29) e raccolto meno punti (120).



Nessun giocatore nel corso degli ultimi due campionati (2018/19 e 2019/20) ha segnato più gol subentrando dalla panchina di Andrea Pinamonti (quattro reti, delle sue sette totali in Serie A). Tra i giocatori con più di due gol in questa Serie A, l’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma è quello con la percentuale realizzativa più alta (44%: quattro reti con appena nove conclusioni); nonostante questo, nelle sue ultime tre trasferte ha tentato appena due tiri (senza segnare).



