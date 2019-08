Una vecchia conoscenza della Roma potrebbe presto essere un nuovo attaccante della Lazio.



La società di Claudio Lotito è decisa a chiudere il mercato estivo consegnando a Simone Inzaghi una punta in grado di completare il reparto avanzato biancoceleste. Tra i tanti nomi in lista, secondo il Corriere dello sport, ci sarebbe anche quello di Antonio Sanabria, transitato fugacemente anni fa nella Roma giallorossa e attualmente domiciliato al Genoa.



Il centravanti paraguaiano prelevato in prestito lo scorso gennaio dal Betis dovrebbe, da contratto, restare al Grifone fino al prossimo giugno ma non pare più rientrare nei progetti tattici del club rossoblù che vorrebbero disfarsene anche per lasciare una casella libera in avanti da riempire con un nuovo attaccante.