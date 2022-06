Alberto Gilardino sarà il prossimo allenatore della Primavera del Genoa.



Il club rossoblù e l'ex bomber, campione del mondo nel 2006, hanno trovato l'accordo per la guida della formazione juniores per i prossimi due anni. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo nell'estate 2018, Gilardino ha cominciato la sua seconda vita nel calcio tra Serie C e D, sedendosi sulle panchine di Rezzato, Pro Vercelli e Siena.



Ora l'approdo al Grifone che per lui rappresenta un ritorno al passato. In rossoblù Gilardino ha infatti giocato tra il gennaio 2012 e il giugno 2014, con in mezzo la parentesi al Bologna.