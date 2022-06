Si profila una terza avventura al Genoa per Alberto Gilardino. Non più, ovviamente nei panni di giocatore, come avvenne in due occasioni tra il gennaio 2012 e l'estate 2014, bensì in quelli di allenatore.



A voler puntare sull'ex centravanti azzurro è infatti la Primavera rossoblù, reduce, proprio come la prima squadra, dalla recente retrocessione in cadetteria e decise a sostituire l'attuale tecnico Luca Chiappino.



Per Gilardino si tratterebbe della quarta esperienza in panchina dopo quelle con Rezzato, Pro Vercelli e Siena.