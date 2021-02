La distorsione alla caviglia rimediata da Mimmo Criscito contro il Torino, che ha costretto il capitano del Genoa all'uscita anticipata dal campo nella gara con i granata, sembra essere meno grave del previsto.



Ieri il giocatore non si è allenato con il resto dei compagni, saltando la prima seduta atletica della settimana che conduce all'incrocio di sabato con il Verona. Ma l'impressione destata nello staff dalle condizioni della sua articolazione fanno sperare che l'infortunio possa già essere alle spalle e che il difensore possa rientrare in gruppo a breve, essendo pertanto disponibile già per la sfida agli scaligeri.



Non è escluso tuttavia che anche qualora Criscito fosse arruolabile, Ballardini possa decidere di non rischiarlo, utilizzando al suo quel Edoardo Goldaniga che già a Torino gli è subentrato a gara in corso non facendolo affatto rimpiangere.