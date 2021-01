Genoa-Cagliari 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 10’ pt Destro (G).



Assist: 10’ pt Strootman (G).



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc (32’ st Melegoni), Badelj, Strootman (18’ st Behrami), Czyborra (11’ st Onguene); Shomurodov (32’ st Pjaca), Destro (18’ st Pandev). All. D. Ballardini.



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan (25’ st Sottil); Nainggolan (40’ st Pereiro), Joao Pedro; Simeone (25’ st Cerri). All. E. Di Francesco.



Arbitro: M. Di Bello di Bari. Var: P. Valeri di Roma.



Ammoniti: 18’ pt Destro (G), 20’ pt Nandez (C); 40’ st Zappa (C).