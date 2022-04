La settimana che porta alla sfida cruciale con il Cagliari non è iniziata nel migliore dei modi per il Genoa.



Nel primo giorno di allenamenti Alexander Blessin non ha infatti potuto contare sul recupero di nessuno degli infortunati. I vari Sturaro, Rovella, Cambiaso e Vanheusden sono rimasti ancora bloccati in infermeria, abbassando sensibilmente le possibilità di in loro impiego contro i sardi.