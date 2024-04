Genoa-Cagliari, scontri tra tifosi a pochi metri dal Ferraris

Violenti scontri con mazze, bastoni e caschi hanno coinvolto circa un'ora prima del fischio d'inizio della sfida tra Genoa e Cagliari due opposte fazioni di tifosi.



La rissa senza esclusione di colpi si è scatenata attorno alle 19:30 in via Canevari, lungo viale che dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole conduce proprio allo stadio Luigi Ferraris nel quartiere di Marassi.



La zuffa avrebbe causato diversi contusi da ambo le parti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni, ed è stata sedata nel giro di pochi minuti dal pronto intervento delle forze dell'ordine al cui arrivo i facinorosi si sono immediatamente allontanati dal luogo.