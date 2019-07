Doveva essere il nuovo Verratti. La punta di diamante del vivaio del Paris Saint-Germain, tirato per la giacchetta dalle federazioni italiana e francese per convincerlo a vestire i colori di una nazionale piuttosto che dell'altra. Per questo quando il Genoa, dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, era riuscito la scorsa estate a bruciare sul tempo la foltissima concorrenza portandolo all'ombra della Lanterna in molti (me compreso) avevano giudicato il suo arrivo a Pegli come un grande colpo in prospettiva.



Ma la storia d'amore tra il Grifone e Lorenzo Callegari non è andata per nulla come ci si aspettava. Immediatamente bocciato da Davide Ballardini durante il ritiro estivo, il regista classe 1998 era stato spedito a farsi le ossa alla Ternana, in Lega Pro. Un doppio salto all'indietro dal massima campionato al terzo livello del calcio professionistico che non ha per nulla giovato al giovane italo-francese, autore di una stagione assolutamente anonima in Umbria.



A luglio, come previsto, Callegari è tornato al Genoa ma non certo per restarvi. Escluso dalla lista dei convocati per Neustift e successivamente anche da quelli per Dinard, l'aspirante Verratti è finito letteralmente nel dimenticatoio, fuori anche dai radar del calciomercato.



Oggi a fare un po' di luce sul suo destino ci ha pensato l'edizione genovese di Repubblica. Secondo il quotidiano il giocatore ed il Genoa avrebbero raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale del contratto, ponendo fine ad un matrimonio che malgrado gli auspici iniziali non ha saputo rispettare le aspettative.