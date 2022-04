Per un Rovella e un Bani che si fermano e che probabilmente dovranno saldare almeno un paio di partite ciascuno, c'è un Andrea Cambiaso finalmente sulla via del pieno recupero.



L'esterno del Genoa, fermo da oltre un mese, sembra aver ormai smaltito l'infortunio che lo ha colpito nel corso della gara con l'Inter dello scorso 25 febbraio. Possibile che Alexander Blessin possa averlo a disposizione già per la gara di domenica contro la Lazio, anche se difficilmente, visto il lungo stop, deciderà di schierarlo dal primo minuto.



Comunque un recupero importante per il Grifone impegnato in un'affannosa lotta per non retrocedere e atteso da sette sfide nelle quali cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibili.