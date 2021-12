Rischia di allungarsi ulteriormente la già cospicua lista di indisponibili del Genoa in vista della gara di domani in casa contro l'Atalanta.



Come ha avuto modo di illustrare Andriy Shevchenko nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida con gli orobici, sia Andrea Cambiaso che Zinho Vanheudsen potrebbero saltare l'ultima gara del 2021 a causa di lievi problemi fisici.



Le condizioni dell'esterno e del difensore verranno valutate nell'allenamento di questo pomeriggio dallo staff medico rossoblù.