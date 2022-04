Lo avete preannunciato un mesetto fa, in tempi non sospetti: "Spero di tornare in campo per il derby". Ora la previsione di Andrea Cambiaso potrebbe realizzarsi.



Fuori dallo scorso 25 febbraio, quando un infortunio al ginocchio lo mise KO nel corso della gara contro l'Inter, l'esterno del Genoa è ormai pronto per rimettersi a disposizione di herr Blessin in vista di una delle gare più delicate della stagione.



Come sottolinea questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, Cambiaso ormai da qualche settimana si sta allenando a ritmi sempre crescenti, tanto che la sua convalescenza può considerarsi ormai quasi del tutto conclusa. Una situazione che proietta il 21enne genovese tra i possibili protagonisti del 123° Derby della Lanterna.