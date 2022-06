L'ex direttore sportivo del Genoa Stefano Capozucca, oggi in forza al Cagliari, tende una mano alla sua vecchia squadra proponendo una possibile soluzione ai problemi offensivi del Grifone: "Serve un attaccante da 15-20 gol - ha raccontato il dirigente al Secolo XIX - uno alla Pavoletti. Se il Genoa è interessato se ne può parlare...E' un ragazzo che si allena con grande serietà, i genoani se lo ricordano bene...".



Al Cagliari dall'estate 2017, il 33enne centravanti livornese ha vestito per due anni la maglia del Genoa segnando 27 reti in meno di 50 gare. Con i sardi ha un contratto valido fino al giugno 2024 ma, sentendo le parole di Capozucca, il momento dell'addio all'isola sembra ormai imminente. Sulle sue tracce si stanno muovendo anche Monza e Salernitana ma l'eventuale richiamo del Grifone e della sua gente potrebbe essere più forte anche della prospettiva di continuare a giocare in Serie A.