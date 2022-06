Potrebbe proseguire ancora l'avventura di Vittorio Parigini in riva al Lago di Como.



L'esterno offensivo di proprietà del Genoa ha terminato il suo anno di prestito in Lombardia ma, secondo quanto scrive La Provincia, non disdegnerebbe di prolungare il suo soggiorno in maglia biancoblù.



Il Como stesso, da parte sua, sta valutando la possibilità di comprare a titolo definitivo il cartellino del 26enne di scuola Torino.