Un punto di penalità alla squadra e un'ammenda da seimila euro per l'amministratore delegato Andres Blazquez: la sanzione inflitta ieri al Genoa dal collegio di garanzia del Coni in seguito al mancato versamento dei contributi Irpef di settembre e ottobre è frutto di un patteggiamento operato tra il club rossoblù e l'ente sanzionatore.



Un'ammissione di colpa da parte della società ligure che avrebbe permesso al Grifone di evitare punizioni ben maggiori. Stando a quanto scrive stamane la Gazzetta dello Sport, ad alleggerire la posizione del Genoa sarebbe stato anche l'accordo stipulato con l'Agenzia delle Entrate in merito alle prossime scadenze tributarie relative al ripianamento del debito che la 777 Partners ha ereditato dalla gestione Preziosi e che la holding americana si sta impegnando a saldare. Senza questo passo formale il Grifone avrebbe corso il serio rischio di incorrere in un'ulteriore penalizzazione, misura che avrebbe portato all'esclusione automatica dall'attuale campionato.